فيديو | "حمد الله كان يلعب التنس في النصر وليس كرة قدم"

حمد الله نجح داخل نادي الاتحاد لهذه الأسباب

يرى الإعلامي الرياضي منار شاهين أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، كان مدللًا في نادي النصر، لدرجة أنه كان بعيدًا عن مستواه بسبب ما وجده من تدليل.

حمد الله كان لاعبًا في صفوف النصر، حتى تم فسخ عقده من جانب ناديه، لينتقل إلى الاتحاد في شتاء 2022، ويتألق مع العميد وينضم مجددًا إلى صفوف المنتخب المغربي.

وقال شاهين خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية: "موهبة حمد الله فرضت نفسها لأن يكون لاعبًا في منتخب المغرب، لأنه لاعب كبير ومهم".

منار شاهين - اعلامي :

بعض الأندية دللت ودلعت "حمدالله" .. في #النصر تشعر أنه لعب كرة تنس !

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@AlShahenoo pic.twitter.com/RYiLrcYL5L — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 10, 2022

وتابع: "أعتقد أن حمد الله وجد بيئة وإدارة وعناصر نجحت في أن تحتويه، ولذلك تألق وعاد مجددًا إلى المنتخب المغربي".

واستطرد قائلًا: "استطاع حمد الله أن يمارس كرة القدم فقط، بعيدًا عن أي تدليل عاشه في فترة من الفترات في بعض الأندية.

واختتم شاهين تصريحاته موضحًا: "اللاعب المغربي وجد نفسه نجم بين كوكبة نجوم وليس النجم الأوحد، في فترة ماضية عندما كان في النصر الجميع يعرف أنه في بعض الأحيان تشعر أنه يلعب كرة تنس وليس كرة قدم".