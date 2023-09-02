فيديو | حمدالله أراد ضربه ولكن! .. البليهي ينتقم من المغربي على طريقته الخاصة!

مواجهة مثيرة بين اللاعبين داخل مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال

SHAHID

شهدت مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال في جدة مساء أمس مواجهة خاصة لا تقل إثارة ومتعة عن اللقاء الكبير بين علي البليهي وعبد الرزاق حمدالله كادت أن تنتهي بكارثة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المواجهة التي حبست أنفاس المشاهدين انتهت لصالح الهلال 4-3 بعدما أنهى الشوط الأول متأخرًا 3-1، وقد منحت تلك النتيجة مدافع الزعيم فرصة الانتقام من مهاجم العميد على أرض الملعب.

القصة بين اللاعبين بدأت بتدخل عنيف من حمدالله ضد البليهي، وحين تقدم الأول للاعتذار فاجأه الثاني برد فعل عصبي ليحدث تلامس بينهما ويتدخل الحكم لفض الاشتباك مع تجاهله الموقف تمامًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

البليهي لم يُفوت فرصة الانتقام من حمدالله بعد التقدم في النتيجة، حيث انتشر مقطع فيديو يُظهره وهو يتحدث للمغربي بكلمات تبدو مستفزة.

الفيديو أظهر غضب واستياء حمدالله مما قيل له، وقد تقدم ليضرب البليهي لكنه توقف في اللحظات الأخيرة واكتفى بمطالبته بالصمت لينسحب المدافع السعودي في هدوء.

SHAHID