فيديو | لقاء حمد الله السبب .. الفراج ينفعل بعد اتهامات جمهور النصر له

جمهور النصر هاجم الفراج بعد استضافة عبد الرزاق حمد الله، مؤكدين أن له أهدافًا أخرى من وراء هذه الاستضافة

دافع الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد" عن نفسه أمام اتهامات جمهور النصر له حول أهدافه من وراء استضافة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، في الوقت الحالي، مطالبًا جمهور العالمي بالاكتفاء بالتركيز مع ناديهم فقط.

الفراج كان قد استضاف حمد الله، في السادس من نوفمبر الجاري، في حوار مطول مباشر، لكنه أغضب جمهور العالمي، كونه جاء عقب انتصار اللاعب في قضيته المقدمة منه ضد العالمي أمام الاتحاد الدولي "فيفا".

وأمام اتهامات النصراويين، قال الفراج، خلال تصريحاته عبر برنامجه: "من المرهق على المشجع أن يدخل صراعات كثيرة، حمد الله لم يتم إيقافه، تقولون (انهزمنا)، حمد الله اختاروه لمنتخب المغرب، تقولون (انهزمنا)، هذه المعارك كثيرة على المشجع، المشجع عليه أن يتابع فريقه فقط، إذا فاز، فرح، وإذا انهزم أو تعادل، حزن، بعده يتجه للاهتمام بقضايا الآخرين؟!، أرجوكم وهذه دعوة لكل محبي النصر، شيلوا حمد الله من رؤوسكم".

وأضاف: "العملية بين جمهور النصر وحمد الله تحولت لشيء شخصي، وهذا غير صحيح، هو ليس أول لاعب يرحل عن النصر، هناك كثر رحلوا من لاعبين ومدربين، ولم يشعر المشجع النصراوي بمثل هذه الحساسية تجاه أحد، على الأقل حمد الله ياما فرحكم وياما أسعدكم، خلاص ارموا ورائكم، العملية صار بها شخصنة غير طبيعية".

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" تابع: "البعض يقول أننا كنا ننتقده وقتما كان في النصر، صحيح لأنه كان يخطئ، ونمدحه في الاتحاد، لأنه أوقف أخطاءه، المشجع القميص بهدله، لا نعلم المشكلة في حمد الله أم في رجوع الاتحاد؟!، لا أعرف، الله يهدي الجمهور، الاتحاد بيئته وجماهيره ومسؤولوه قادرون على احتواء أي لاعب".