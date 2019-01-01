فيديو - حفل افتتاح مبهر لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

افتتحت مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، بحفل موسيقي مبهر، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي، والذي نال إعجاب الجميع.

الاتحاد يواجه التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الخميس، في مواجهة ينتظرها الجميع.

وشهد الحفل استعرض مبهر وذلك باستخدام عروض الليزر وأيضًا عروض موسيقية، في ملعب المباراة.

التعاون صعد إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الهلال بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محيط الرعب.

الاتحاد حقق الانتصار على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.