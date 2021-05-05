فيديو | "حديث فيتوريا عن النصر كله كذب وجوليانو الدليل"

هل كذب فعلًا فيتوريا؟

فتح سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، النار على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأصفر، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا.

فيتوريا كان قد خرج بتصريحات مؤخرًا، يتحدث خلالها عن طريقة رحيله عن نادي النصر، وعن الأزمات التي واجهته خلال فترة قيادته للعالمي. "اقرأ تصريحات فيتوريا"

الصرامي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "فيتوريا تحدث قبل 4 أيام، كل التصريحات اللي قالها كذب في كذب".

وأوضح متحدث النصر السابق تصريحاته قائلًا: "إجازات طويلة منحها للاعبين، واختار لاعبين ويفرط في لاعبين، وما قاله حدث خلال تواجدي في نادي النصر".

وتابع: " من هو الشخص الفني الذي يفهم كرة القدم، ويسمح بمغادرة لاعب مثل عظيم مثل البرازيلي جوليانو، لا يوجد شخص يوافق على رحيله، خاصة وأنه يبقى في عقده سنة".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "عندما جاء هورفات لا يمكننا اللوم عليه، لأنه جاء من فريق الشباب، وكان من الصعوبة السيطرة على اللاعبين بالفريق الأول".

قبل المواجهة الهلال المصيرية .. تصريح "مستفز" للاعب الشباب

ويتولى مهمة تدريب نادي النصر حاليًا، المدرب البرازيلي مانو مينيزس، والذي جاء خلفًا للكرواتي ألين هورفات، الذي رحل مؤخرًا بسبب تذبذب نتائج الفريق.