فيديو | حجازي يدخل في مشادة مع إدري الطائي

مدافع الاتحاد كاد أن يدخل في اشتباك بالأيدي مع إداري الطائي

شهدت نهاية الشوط الأول من مباراة الاتحاد والطائي، مشادة حدثت بين أحمد حجازي مدافع العميد، وإداري في الجهاز الفني بنادي الطائي.

وخسر الاتحاد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأثناء خروج حجازي من ملعب المباراة، رصدت كاميرات الناقل الرسمي للدوري السعودي، مدافع الاتحاد وهو يدخل في مشادة كلامية مع إداري نادي الطائي.

وكادت المشادة تتطور إلى اشتباك بالأيدي بين حجازي وإداري الطائي، لولا تدخل حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وبعد خروج حجازي إلى غرفة الملابس، رصدت الكاميرات محاولة أخرى من إداري بنادي الاتحاد، وهو يحاول أيضًا الدخول في مشادة مع إداري الطائي.

خلاف بين احمد حجازي واداري نادي الطائي بعد نهاية الشوط الاول#الاتحاد_الطائي pic.twitter.com/40wpt7lNxy — ميديا الاتحاد (@MediaOfitti) May 29, 2022

ولكن البلوي عاد مرة أخرى وأنهى الخلاف بإبعاد الطرفين عن بعضهما البعض، ليخرج الفريقين إلى غرفة خلع الملابس، وتنتهي الأزمة سريعًا قبل أن تتطور.

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الاتحاد متساوي مع الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة، ويأتي النصر في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ثم الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة.