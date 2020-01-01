فيديو - حتا يخطف فوزًا صعبًا على اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي
حقق حتا فوزًا هامًا على نظيره اتحاد كلباء، بهدف دون رد في الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.
ويتصارع الفريقين في مؤخرة الدوري الإماراتي في المركزين الحادي عشر والثاني عشر، بعد النتائج المخيبة التي حققها الثنائي خلال الفترة الأخيرة.
انتهى الشوط الأول من لقاء اتحاد كلباء وحتا بتقدم الضيوف بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "اتحاد كلباء".
جاء الهدف عن طريق سانتوس في الدقيقة 40 من عمر المباراة برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية أكثر من مميزة من الناحية اليمنى.
رأسية جميلة..#سانتوس يمنح #حتا هدف السبق في شباك #اتحاد_كلباء #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2#اتحاد_كلباء_حتا pic.twitter.com/MY1reS02yN— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 6, 2020
وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض من تعديل النتيجة ولكن لم يتمكن اللاعبين من ترجمة الفرص إلى أهداف والعودة للقاء.
وارتفع رصيد حتا إلى 12 نقطة في المركز الـ12 بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء إلى 13 نقطة في المركز الـ11 في ترتيب دوري الخليج العربي.