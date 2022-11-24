فيديو | "جئتم للتصوير مع ميسي؟!" .. انفعالات رينارد وبكاء الفرج في كواليس فوز السعودية أمام الأرجنتين

المنتخب السعودي يكشف عن كواليس اليوم التاريخي للفوز أمام الأرجنتين

كشف المركز الإعلامي للمنتخب السعودي كواليس يوم المباراة التاريخية أمام الأرجنتين، في افتتاح مشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر حقق فوزًا تاريخيًا أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، أول أمس الثلاثاء، سجل الهدفين صالح الشهري وسالم الدوسري، فيما أحرز ميسي هدف الأرجنتين الوحيد.

الكواليس شهدت الكثير، بدايةً من محاضرة تحفيزية من الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، إذ جاء ضمن حديثه: "انظر إلى الشخص الجالس بجوارك في المحاضرة؟، هل عندك ثقة به؟، نعم! لأنك تعلم أنه يعمل كل شيء من أجلك، وأنت ستعمل كل شيء من أجله".

كذلك ألقى سلمان الفرج؛ قائد الأخضر، كلمة على اللاعبين قبل المباراة، محفزًا إياهم: "تلعب عشان بلدك، عشان وطنك، اترك النتيجة على جنب، في علم الغيب، الجماهير جاءت لهنا ليس من أجلك، لكن من أجل البلد".

فيما كانت ذروة الأحداث بين شوطي المباراة، وقتما خرج الأخضر متأخرًا بهدف وحيد، إذ انفعل رينارد على اللاعبين، متعجبًا من طريقة تعاملهم في الملعب ووقوفهم للدفاع فقط، دون أمل لتحقيق الفوز، متسائلًا عما إذا كانوا قد جاءوا لالتقاط بعض الصور التذكارية فقط.

يذكر أن الأخضر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرًا التانجو دون أي نقاط.

ومن المقرر أن تلتقي السعودية بمنتخب بولندا في المباراة المقبلة، بعد غدٍ السبت.