فيديو - جونز: لم أقم بشيء خرافي والتصدى كان عاديًا

النصر حقق فوزًا مهمًا أمام الفيحاء والحارس أنقذ كرة خطيرة في اللحظات الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى براد جونز؛ حارس مرمى النصر السعودي، أن تصديه لرأسية خطيرة في اللحظات الأخيرة من مواجهة الفيحاء، أمر عادي في ظل وقوفه في المكان المناسب.

الحارس أهدى لفريقه ثلاث نقاط غالية، حيث كان العالمي متقدمًا بهدف نظيف في الوقت الذي أرسل لاعب الفيحاء رأسية خطيرة منفردًا بالمرمى إلا أن جونز تصدى لها، مانعًا هدف محقق للخصم.

والتقى النصر والفيحاء اليوم السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع التفاصيل)

جونز قال، في تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "كنت في مكان والتوقيت المناسب، لا أرى أنه كان تصديًا خرافيًا، أنا أديت ما عليّ من عمل كما أدى عبد الرزاق عمله وسجل هدف الفوز".

بسؤاله عن تأثير التغييرات الكثيرة في خط الدفاع على التفاهم بينهم، علق: "ليس بالضرورة، في كرة القدم وارد كل شيء من إصابات وإيقافات وغيرها فتتغير الأسماء، لذلك لا بد من التأقلم مع كل من يلعب، أهم شيء التأقلم والجميع يؤدي دوره بشكل جيد".

واختتم موجهًا رسالة للجمهور: "نحن ننافس على كل البطولات ونضغط على المتصدرين، وكل الأمور تسير بشكل رائع".

عامر شفيع: يجب أن تكون كل مباراة قادمة ببطولة

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 46 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 16 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.