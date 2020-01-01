دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو .. جوميس في منافسة ثلاثية على جائزة هدف الجولة بالدوري السعودي

التعليقات()
جوميس
جوميس
عودة قوية للدوري السعودي بعد توقف طويل

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف الجولة 23، حيث تم تصفية الأهداف إلى 3.

أقيمت مباريات الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك 3 أهداف تتنافس على جائزة الأفضل في الجولة.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    ويتنافس هدف الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال في مرمى النصر، على الجائزة مع هدف أحمد الزين لاعب الرائد في مرمى ضمك، وهدف ماكيتي ديوب لاعب الشباب في مرمى الوحدة.

     

    سجل خلال 8 مباريات في الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 26 هدفًا حيث شهدت جميع المباريات تسجيل أهداف.

    فوز الهلال على النصر وسع الفارق في الصدارة لـ9 نقاط، حيث أخذ الزعيم خطوة جديدة تجاه التتويج بالدوري السعودي بالموسم الحالي.

    إغلاق