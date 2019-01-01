فيديو - جوانكا يقود الشباب للفوز على الاتفاق بالدوري السعودي
حقق فريق الشباب الفوز على نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح ألميرون المدير الفني للشباب لقيادة الفريق لتحقيق الفوز على الاتفاق من أحد الفرق القوية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
تقدم سيباستياو دي فريناس بالهدف الأول للشباب في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعد استغلال أخطاء دفاع الاتفاق وسدد كرة قوية أرضية على يسار الحارس لتسكن الشباك.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 19, 2019
هدف #الشباب الأول سجله سيبا في الدقيقة 26
#الشباب_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/c4uIUCtS89
وتعادل الاتفاق في الدقيقة 71 عن طريق سيدريك بامبيري، بعد تلقيه عرضية ليحولها إلى مرمى فاروق بن مصطفى حارس فريق الشباب ليعيد المباراة لنقطة البداية مرة أخرى.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 19, 2019
هدف #الاتفاق الأول سجله سيدريك يامبيري في الدقيقة 71
#الشباب_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/5aHLwm9Nra
ولم ينتظر الشباب كثيرًا حتى خطف الثلاثة نقاط عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 74، من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة أكثر من رائعة.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 19, 2019
هدف #الشباب الثاني سجله كريستيان جوانكا في الدقيقة 74
#الشباب_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/w6u7AdFUqN
وارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.