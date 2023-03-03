فيديو | جنون جورجينا .. رد فعل عائلة كريستيانو رونالدو على دراما النصر والباطن

مباراة مثيرة في مرسول بارك

لم تستطع جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو كبح جماح مشاعرها بعد الدراما التي شهدها ملعب مرسول بارك خلال مواجهة النصر والباطن في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

النصر كان متأخرًا بهدف رينزو لوبيز حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع حين استطاع الفريق تعديل النتيجة بواسطة عبد الرحمن غريب ثم التقدم بهدف محمد آل فتيل ثم إضافة الهدف الثالث بواسطة محمد مران.

الفوز الصعب أصاب مدرجات مرسول بارك بالجنون في ظل التفاعل الكبير من الجمهور النصراوي، وقد كانت جورجينا وأطفال النجم البرتغالي جزءًا من ذلك الجنون.

صاحبة الـ29 عامًا نشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية "الستوري" في إنستجرام يُظهر رد فعلها وأطفال رونالدو عقب نهاية اللقاء وقد بدت فرحتهم وسعادتهم كبيرة بالفوز.

الفوز عزز صدارة النصر لجدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد قبل المواجهة المرتقبة بينهما الجولة القادمة.