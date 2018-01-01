النتائج المباشرة
كأس العالم للأندية

فيديو - جمهور الترجي يحتفل بالمئوية في المونديال و"تيفو" خاص للعين

آخر تحديث
التعليقات()
Esperance Tunis fans - by: mahmoud maher
كأس العالم للأندية يشهد اليوم الديربي العربي الرابع في تاريخه

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قامت جماهير الترجي التونسي بالاحتفال على طريقتها الخاصة باقتراب مئوية ناديها، خلال مواجهة العين الإماراتي في كأس العالم للأندية.

ويحتفل المكشخة بمرور 100 عام على تأسيسه في 15 من يناير المقبل، حيث أسس في التاريخ نفسه بعام 1919.

جمهور المكشخة رفع لافتة مكتوبًا عليها: "العالمية في المئوية"، قبل انطلاق اللقاء، المقام حاليًا على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

اختيارات المحررين

بينما اعتمد جمهور الزعيم الإماراتي في دخلته على لافتة، كُتب عليها: "الزعيم واحد فقط".

وكان العين قد تأهل لمواجهة الترجي بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلاندي بركلات الحظ الترجيحية في الدور الأول بالمونديال.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من بين الترجي والعين مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني في قبل نهائي البطولة.

وتشير نتيجة المباراة حاليًا إلى تقدم الزعيم بثنائية نظيفة، خلال النصف ساعة الأولى من الشوط الأول.

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق