فيديو - جمهور الترجي يحتفل بالمئوية في المونديال و"تيفو" خاص للعين

قامت جماهير الترجي التونسي بالاحتفال على طريقتها الخاصة باقتراب مئوية ناديها، خلال مواجهة العين الإماراتي في كأس العالم للأندية.

ويحتفل المكشخة بمرور 100 عام على تأسيسه في 15 من يناير المقبل، حيث أسس في التاريخ نفسه بعام 1919.

جمهور المكشخة رفع لافتة مكتوبًا عليها: "العالمية في المئوية"، قبل انطلاق اللقاء، المقام حاليًا على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

بينما اعتمد جمهور الزعيم الإماراتي في دخلته على لافتة، كُتب عليها: "الزعيم واحد فقط".

