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فيديو – جمهور الأهلي يهاجم السعيد واللاعب يخرج في حراسة الأمن

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الأمن يحرس السعيد عقب تعرضه لهجوم من جمهور الأهلي في مباراة المارد الأحمر وبيراميدز

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تعرض عبد الله السعيد، إلى هجوم كبير من جمهور الأهلي، عقب مباراة بيراميدز والأهلي، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وساهم السعيد في فوز بيراميدز، على الأهلي بهدفين لهدف، بعد تسجيله هدف فريقه الثاني، وصناعة الأول.

وانضم السعيد إلى صفوف بيراميدز، صباح اليوم قادماً، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي.

ويعد السعيد هو خامس صفقات بيراميدز، في فترة الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع كلا من عمرو مرعي، جون سيفوينتي، إيريك تراوري، حامد حمدان.

الجدير بالذكر ان بيراميدز، يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الأول، الذي يتبقى له مباراة، أقل من بيراميدز.

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