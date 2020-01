فيديو.. جماهير فيلا تحمل تريزيجيه على الأعناق بعد التأهل لنهائي كأس الرابطة

تصدر الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه، المشهد بدون منازع، بعد تأهل أستون فيلا على حساب ليستر سيتي، إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كب".

فيلا دخل مباراة الإياب مساء الثلاثاء على أرضه ووسط جماهيره، طمحاً في تحقيق الانتصار من أجل بلوغ النهائي، بجلوس الثنائي أحمد المحمدي وتريزيجيه على دكة البدلاء.

الأمور كانت تسير على ما يرام لفيلا بهدف أحرزه مات تارجيت، ولكن ليستر عاد في الشوط الثاني بالتعادل عن طريق النيجيري كيليتشي إيهيناتشو.

المدرب دين سميث قرر إدخال تريزيجيه ليسجل هدف الفوز الثمين من عرضية متقنة للبديل الآخر المحمدي، ليصعد الثنائي بفيلا للمباراة النهائية.

The Egyptian king Trezeguet being lifted up by the Aston Villa fans! 🇪🇬 #AVLLEI pic.twitter.com/vj3miZNkVS