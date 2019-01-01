السوبر ليغا - أندونيسيا

فيديو | جماهير فريق بالدوري الإندونيسي تحطم ملعب فريقها بسبب النتائج

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Aditya Wahyu Pratama
فريق بيرسيبايا سورابايا تعترض على نتائج فريقها بتحطيم ملعب الفريق وإضرام النيران فيه.

شهدت مباراة الجولة الـ ٢٥ من الدوري الإندونيسي بين بيرسيبايا سورابايا وبي اس اس سليمان أحداثًا مؤسفة من قبل جماهير صاحب الأرض.

جاء هذا عقب أن أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة معلنًا فوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدفين، ليكون التعثر هو السادس على التوالي لهم.

واقتحمت جماهير بيرسيبايا سورابابيا أرض الملعب وبدأت في تدميره بشكل كلي وتكسير اللوحات الإعلانية وإضرام النيران فيها بشكل جنوني.

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وكانت المباراة قد انتهت بفوز الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كانوا متقدمين بثلاثية نظيفة في الشوط الأول وكاد أصحاب الأرض أن يعودوا في النتيجة.

وتعد تلك الحادثة هي الثانية في أسابيع قليلة بالكرة الإندونيسية بعد أحداث الشغب التي صاحبت مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ والتي تم عقاب الاتحاد المحلي عليه في سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن بيرسيبايا سورابابيا يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإندونيسي برصيد ٣١ نقطة من ٢٥ جولة.

 

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