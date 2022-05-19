جنون الدوري الإنجليزي.. جماهير إيفرتون تقتحم الملعب وصراعات ثنائية بآخر جولة
نجح فريق إيفرتون في ضمان البقاء بالدوري الإنجليزي، بعد "الريمونتادا" التي قام بها أمام كريستال بالاس بالمباراة المؤجلة من الجولة 33 من البطولة.
بالاس تأخر بهدفين أمام الضيوف بالشوط الأول، ليحول تأخره في الشوط الثاني إلى فوز وسط أحداث دراماتيكية.
وقامت جماهير التوفيز باقتحام أرض ملعب "جوديسون بارك" احتفالًا ببقاء فريق المدرب فرانك لامبارد بالدوري الإنجليزي وتفادي الهبوط.
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كيف هرب إيفرتون من شبح الهبوط؟
سجل كريستال بالاس ثنائية بالشوط الأول لكل من جون ماتيتا وجوردان أيو، لتتصعب الأمور على أصحاب الأرض.
وفي الشوط الثاني انتفض إيفرتون بثلاثية أحرزها مايكل كين وريتشارليسون ودومينيك كالفيرت ليوين.
وجاء الهدف الثالث من رأسية ليوين وسط أجواء احتفالية صاخبة واقتحام الجمهور لأرض الملعب، قبل تدخل رجال الأمن لإعادة الأوضاع لطبيعتها.
وأما بالنسبة لبيرنلي فقد تعادل بهدف لكل فريق مع أستون فيلا، وانتهت مباراة تشيلسي وليستر سيتي بنفس النتيجة.
ما هو موقف المنافسة للدوري الإنجليزي؟
يحتل مانشستر سيتي الصدارة بـ90 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد 37 جولة.
ويلعب سيتي ضد أستون فيلا وليفربول ضد وولفرهامبتون بالجولة الأخيرة من أجل تحديد بطل المسابقة.
ويأتي تشيلسي بالمركز الثالث بـ71 نقطة ليضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبعده توتنهام 68 الذي ينافس آرسنال على المركز الرابع، حيث يأتي المدفعجية بالمركز الخامس بـ66 نقطة.
ويتنافس مانشستر يونايتد "السادس بـ58 نقطة" مع وست هام "السابع بـ56 نقطة" على مقعد مؤهل بالدوري الأوروبي.
وبالنسبة لصراع الهبوط، يأتي إيفرتون بالمركز السادس عشر بـ39 نقطة ليضمن البقاء، بينما هبط نوريتش سيتي وواتفورد بشكل رسمي.
وتشتعل المنافسة بين ليدز يونايتد وبيرنلي على الهروب من الهبوط، حيث يمتلك كل منهما 35 نقطة بالمركزين السابع عشر والثامن عشر مع تبقي مباراة واحدة فقط.
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