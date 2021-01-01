فيديو | جدو يروي قصة مشادته مع حسام البدري بسبب محمد بركات

ماذا حدث في مباراة مونتيري المكسيكي؟

روى محمد ناجي "جدو"، لاعب النادي الأهلي السابق، قصة دخوله في مشادة كلامية مع حسام البدري، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، وذلك خلال مشاركته في كأس العالم للأندية عام 2012.

جدو شارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، التي انتهت بتحقيق المارد الأحمر المركز الرابع، بعدما قدم أداء مميز جعله كان قريبًا من الصعود إلى المباراة النهائية.

وقال جدو خلال تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي: "شاركت في أول مباراتين مع النادي الأهلي، ضد هيروشيما الياباني والتي حققنا فيها الفوز، لنواجهة كورينثيانز البرازيلي في نصف النهائي".

وتابع: "مباراة كورينثيانز كانت صعبة للغاية، وكنت أتمنى تواجد الأسطورة البرازيلي رونالدو دي ليما، ولكنه لم يكن متواجد مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، لأنه بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم بتاريخ اللعبة".

محمد ناجي أردف: "خسرنا مباراة كورينثيانز بهدف دون رد، ولكننا قدمنا مباراة ومستوى جيد جدًا، وكنا نتمنى الوصول إلى المباراة النهائية".

وواصل: "خلال المباراة الأخيرة، أمام مونتيري المكسيكي، تواجدت على مقاعد البدلاء، ولسوء حظي كنت أجلس بجوار محمد بركات خارج الملعب، والذي قام بشحني ضد حسام البدري المدير الفني وقتها".

واستطرد قائلًا: "بركات ظل يشحنني ويقول لي كيف يجلسك البدري على مقاعد البدلاء، وكيف لا تلعب بعد أن لعبت المباراتين السابقتين، وسجلت هدفًا، مما جعلني غاضبًا من البدري".

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واختتم جدو تصريحاته قائلًا: "كنت أشعر بأنني أموت بداخلي، بعد المباراة توجهت إلى حسام البدري وحدثت مشادة بيننا وخصم مني أموالًا، وبعدها قلت لبركات لا أريد أن أجلس بجانبك مرة أخرى".

يذكر أن النادي الأهلي حقق المركز الرابع، بعد خسارة مباراة مونتيري المكسيكي التي تحدد المركزين الثالث والرابع، بهدفين دون رد.