فيديو | ثورة غضب من فهد المولد .. والعقوبة في انتظاره

غضب شديد من المولد بعد خروج الاتحاد من كأس الملك

شهدت نهاية مباراة الاتحاد أمام الفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غضب كبير من جانب فهد المولد مهاجم وقائد العميد، بعدما دخل في نقاش حاد مع حكم المباراة ماجد الشمراني.

الفتح أقصى الاتحاد ووصل إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد أن حقق الفوز في اللقاء بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع فريق التعاون بنصف النهائي.

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الأمر بدأ عندما حدثت مشادة بين المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب الاتحاد، مع أحد لاعبي نادي الفتح، ليتدخل فهد المولد لاحتواء الأزمة، ولكنه تحدث بعصبية زائدة مع حكم المباراة، مما دفع الأخير لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

المولد اعترض بنهاية المباراة بشكل عصبي على الحكم، وهو ما دفع أحد أفراد الجهاز الفني للإمساك به، خوفًا من تطور الأحداث وقد يصل الأمر إلى تعديه على الحكم.

المولد وجه كلمات بعنف لحكم المباراة، ولكن دون ظهور تفاصيل أخرى، وبعدها توجه اللاعب إلى مقاعد البدلاء ليقوم بركلها بعنف، قبل خروجه من الملعب ويظهر عليه علامات الغضب الشديدة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ما بدر من فهد المولد، سيجعله يتلقى عقوبة من جانب لجنة الانضباط والأخلاق، وذلك بسبب واقعة المشادة مع حكم المباراة.