فيديو - ثنائية حمد الله تقود النصر للتعادل أمام إشتوريل برايا البرتغالي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
حقق نادي النصر السعودي نتيجة التعادل الإيجابي أمام نادي إشتوريل برايا البرتغالي والتي انتهت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل.
وواصل العالمي تحضيراته للموسم الجديد حيث واجه إشتوريل برايا البرتغالي، في ثالث تجارب الفريق العاصمي الودية، في معسكره المقام حالياً في البرتغال.
هدفي النصر تم تسجيلهم عن طريق الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله والذي جدد عقده مع العالمي منذ أيام.
وشهدت المباراة مشاركة جميع لاعبي حامل لقب الدوري السعودي، حيث فضّل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا منح الفرصة لجميع اللاعبين.
وكان فريق النصر قد حقق الفوز على نظيره كالداس البرتغالي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما الاثنين الماضي.
#فيديو_النصر 🎥||— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 27, 2019
| مباراة ##النصر_إشتوريل_برايا الودية |
هدف #النصر الثاني | عبدالرزاق حمدالله#العالمي_في_البرتغال 🇵🇹 pic.twitter.com/GjEL3zxIEm
#فيديو_النصر 🎥||— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 27, 2019
| مباراة ##النصر_إشتوريل_برايا الودية |
هدف #النصر الأول | عبدالرزاق حمدالله#العالمي_في_البرتغال 🇵🇹 pic.twitter.com/27SCDFT0si