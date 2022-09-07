فيديو | توتنهام الحصان الأسود لدوري الأبطال؟ رد فعل خيالي لهنري!

لاعب آرسنال السابق يسخر من هذا التوقع

سخر أسطورة آرسنال، النجم المعتزل تييري هنري من اختيار زميله كلينت ديمبسي لفريق توتنهام الإنجليزي ليكون هو الحصان الأسود في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

فبعد احتلاله المركز الرابع بالموسم الماضي تحت قيادة أنطونيو كونتي، عاد توتنهام إلى البطولة الأوروبية الأغلى للأندية بعد عامين من الغياب.

ومع المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق اللندني هذا الموسم مع المدرب الإيطالي، يرى نجم توتنهام السابق أن فريقه بات قادرًا على التواجد في أدوار متقدمة من عمر البطولة.

ماذا حدث؟

في تغطية شبكة "CBS Sports" لبطولة دوري أبطال أوروبا، ظهر كلينت ديمبسي رفقة تييري هنري وجيمي كاراجار، وكان النجم الفرنسي يتحدث عن تطور الفرق الإيطالية.

وحينما انتقل الحديث للاعب توتنهام السابق، قال: "سأفعل شيئًا مختلفًا، أنا لست متحيزًا على الإطلاق ولكن أعتقد أنه ربما سيكون توتنهام هو الحصان الأسود في البطولة".

وأدى ذلك إلى ردة فعل هنري الساخرة التي قال فيها: "ماذا؟ هل يمكن أن أرحل الآن؟".

وضحك جيمي كاراجر أيضًا، لكن ديمبسي كان جادًا تمامًا في وجهة نظره بشأن ما يقوله عن وضعية فريقه توتنهام.

وتابع اللاعب الدولي السابق للولايات المتحدة: "كونتي فائز. ربما ليس لديه سجل رائع في دوري الأبطال، لكنني أعتقد أنهم الحصان الأسود".

جدير بالذكر أن أقصى ما حققه توتنهام في بطولة دوري أبطال أوروبا كان الوصول إلى النهائي في عام 2019، عندما واجه الفريق اللندني ليفربول وخسر بثنائية دون رد.

فيما يواجه توتنهام فريق مارسيليا الليلة على ملعبه، في أول مباراة له هذا الموسم في البطولة القارية الأغلى.