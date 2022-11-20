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فيديو | تمائم وأغاني النسخ السابقة من كأس العالم حاضرة في قطر 2022

تامر أبو سيدو
5:35 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
HIC 2:1 World Cup opening ceremony
دقائق قليلة وينطلق اللقاء الأول في كأس العالم قطر 2022

افتتح كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم الأحد بحفل تضمن عدة فقرات متنوعة، تضمنت إحداها ظهور جميل لأغاني وتمائم النسخ السابقة من البطولة العالمية.

اللقاء الأول في مونديال 2022 سينطلق بعد دقائق بين قطر والإكوادور، وستكون تلك المباراة الوحيدة اليوم فيما ستُلعب غدًا 3 مباريات.

شاهد أدناه عرض سريع لتمائم وأغاني النسخ السابقة من كأس العالم ..

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