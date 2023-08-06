فيديو | "تقبل الله" .. مشجع نصراوي يستفز علي البليهي أثناء تأدية العمرة!

الهلال قد يُواجه النصر في بطولة كأس الملك سلمان العربية

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تأهل الهلال إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية بعد إطاحته بمواطنه الاتحاد مساء أمس عقب الفوز عليه 3-1، وسيُواجه الزعيم جاره وخصمه اللدود النصر حال نجحا في التأهل إلى نهائي البطولة.

وتوجه عدد من نجوم الهلال إلى مكة المكرمة عقب المباراة لأداء العُمرة، وأحدهم كان علي البليهي الذي وجد في المسجد الحرام ما لم يتوقعه.

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مدافع الهلال والمنتخب السعودي فوجئ بمشجع نصراوي يُحاول استفزازه أثناء تأدية العمرة، إذ قال له "بليهي .. الله يعينك على النصر، الله يعينك".

رد فعل اللاعب جاء هادئًا احترامًا لقدسية المكان، إذ اكتفى برمق المشجع بنظرة غاضبة والقول "تقبل الله بس، تقبل الله".

يُشار إلى أن محمد نور نجم الاتحد المعتزل هاجم البليهي عبر حسابه الرسمي على "سناب شات" واتهمه بالغرور ومحاولة استفزاز المنافسين.

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