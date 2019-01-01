فيديو - تعادل إيجابي بين أبها والفيحاء في الدوري السعودي
تعادل فريق أبها مع نظيره الفيحاء، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان أبها قد تلقى هزيمة أمام التعاون في الجولة الماضية ليستمر نزيف النقاط في الدوري حيث يسعى الفريق لتجميع النقاط للاستمرار في دوري المحترفين.
أحرز صالح آل عباس لاعب أبها هدف فريقه في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.
دخل الفيحاء الشوط الثاني عينه على التعادل وبالفعل نجح روني فيرنانديز في التعادل في الدقيقة 58 من عمر اللقاء لتعود المباراة إلى نقطة البداية.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2019
هدف #أبها الأول سجله صالح آل عباس في الدقيقة 10
#أبها_الفيحاء #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/Hzb6heEe63
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2019
هدف #الفيحاء الأول سجله روني فرنانديز في الدقيقة 58
#أبها_الفيحاء #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/FqVP9nkDMo
وسعى الفريقين لخطف الثلاثة نقاط ولكن محاولات لاعبي الفريقين لم تكلل بالنجاح خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة.
ورفع أبها رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بينما أًصبح رصيد الفيحاء 6 نقاط في المركز الـ12.