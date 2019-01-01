فيديو - تصفيات آسيا | عمان والأردن تفوزان وتعثر اليمن ولبنان

فوز كبير لمنتخب الأرز بخماسية أمام تايبيه

اختتمت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السادسة من التصفيات الثنائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2021.

وحقق المنتخب العماني الفوز أمام نظيره الهندي بهدف وحيد، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي.

هدف اللقاء الوحيد الذي أمّن الثلاث نقاط إلى عمان، جاء في الدقيقة 33 عن طريق محسن صالح الغساني.

الفوز رفع رصيد عمان إلى النقطة 12 في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، بفارق نقطة وحيدة عن قطر صاحبة الصدارة، بينما تجمد رصيد الهند عند النقطة الثالثة في المركز الرابع.

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المنتخب الأردني كذلك حقق الفوز بنتيجة كبيرة أمام تايبيه بخماسية نظيفة، على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني.

الخماسية بدأها بهاء فيصل في المركز الرابع، ثم أضاف أحمد العرسان الهدف الثاني في الدقيقة 25، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أحرز يزن العرب ثالث الأهداف.

وفي الشوط الثاني، جاء الهدفان الرابع والخامس عن طريق حمزة علي الدردور وبهاء فيصل في الدقيقتين 62 و75.

رصيد النشامى ارتفع إلى النقطة الثالثة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية متساويًا مع الكويت، التي تتفوق بفارق الأهداف، أما تايبيه فيتذيل الترتيب دون أي رصيد من النقاط.

بينما تعثر المنتخب اليمني وتلقى الهزيمة أمام سنغافورة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

سنغافورة سجلت هدفيها في الدقيقتين 19 و52 عن طريق إحسان قاندي وحافظ نور.

بينما هدف اليمن الوحيد فجاء قبل الختام بخمس دقائق ناصر الغواشي.

الهزيمة جمدت رصيد اليمن عند النقطة الخامسة في المركز الرابع بالمجموعة الرابعة، بينما ارتفع رصيد سنغافورة إلى النقطة السابعة في المركز الثالث.

آخر المباريات، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين لبنان وكوريا الشمالية، على ملعب المدينة الرياضية.

التعادل رفع رصيد لبنان إلى النقطة الثامنة بالمجموعة الثامنة متفوقة بفارق الأهداف عن كوريا الشمالية، ومتأخرة عن كوريا الجنوبية بالأهداف، صاحبة الوصافة.