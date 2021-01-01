فيديو | تدخل عنيف يحول الكلاسيكو إلى محاولات للانتقام وساحة للشغب

شاهد ماذا حدث في مواجهة الاتحاد والنصر

لا تخلو مباريات الكلاسيكو بين النصر والاتحاد من الأحداث الساخنة، في ظل المنافسة الشرسة بين اللاعبين على أرضية الملعب من أجل تحقيق الانتصار بمثل تلك المباريات، ولكن هناك حادثة لن تنسى من تاريخ مواجهات الفريق، دعونا نسترجعها سريعًا.

النصر سيواجه الاتحاد مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في مواجهة منتظرة بين الفريقين.

هناك أوجه تشابه بين وضعي الاتحاد والنصر، أبرزها هو صحوة الفريقين، حيث عاد الاتحاد مجددًا للمنافسة على صدارة الدوري بعد غياب ومعاناة آخر موسمين، بالإضافة إلى أن بدايته في الدوري ليست مثالية.

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أما عن النصر، فعانى هذا الموسم، ليقدم أسوء انطلاقه له بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ولكن خلال آخر أربع جولات الأمور اختلفت كثيرًا، حيث اقترب العالمي من المنافسة للدخول إلى المربع الذهبي وأيضًا الصدارة.

ونعود سويًا إلى مواجهة جمعت بين النصر والاتحاد عام 2016 تحديدًا في دورة تبوك، حيث شهدت المباراة أحداثًا ساخنة، بطلها هو حسين عبد الغني، قائد النصر السابق، الذي تسبب في أزمة كبيرة داخل أرضية الملعب.

بداية الأزمة في الدقيقة 26 من زمن المباراة، حينما تعمد حسين عبد الغني اللعب بخشونة واضحة على عبد الله السهيل، مدافع وقائد نادي الاتحاد في المباراة، مما أسقطه أرضًا متأثرًا بالتدخل القوي من جانب عبد الغني.

حكم المباراة اكتفى فقط بتوجيه البطاقة الصفراء في وجه حسين عبد الغني، وسط اعتراضات من جانب لاعبي الاتحاد، الذين طالبوا بطرده بسبب تعمده الخشونة ضد الشهيل، ولكن عبد الغني حاول التوجه نحو مدافع الاتحاد، ومنعه زملاءه بالفريق، ليتوجه له الحكم ويحذره مرة ثانية.

الدقيقة 30 من زمن المباراة، شهدت مشادة كلامية بين عبد الغني وأحمد عسيري لاعب الاتحاد، في ظل توجه اللاعبين إلى خارج الملعب للحصول على راحة لشرب الماء بسبب ارتفاع درجات الحراراة.

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وخلال الدقيقة 38 حاول فهد الأنصاري لاعب نادي الاتحاد الدخول بخشونة على حسين عبد الغني، ولكنه لم يفلح، لتحدث مشادة كلامية عنيفة كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي بين الثنائي، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه عبد الغني.

قائد النصر اعترض بقوة على قرار الحكم، وسط أجواء مشتعلة على أرضية الملعب، وقام حسين عبد الغني بعدها بالتوجه إلى الأنصاري ليعود مرة أخرى للاشتباك اللفظي معه، ولكن نجح اللاعبين في إبعاده.

وبعدها خرج عبد الغني وغادر الملعب، ولكن الأزمة استمرت حتى نهاية المباراة، حيث حدث شد وجذب بين لاعبي الاتحاد والنصر، ولكن الأمر انتهى سريعًا، بعدما دخل عبد الغني الملعب وصافح لاعبي الاتحاد لتنتهي الأزمة سريعًا.

تصرفات حسين تسبب في أزمات له بعد المباراة، حيث توجهت له بعض الانتقادات، خاصة من الأسطورة ماجد عبد الله، الذي هاجمه وطالب الإدارة بالبحث عن قائد بديلًا له بالفريق.

ويعد حسين عبد الغني واحدًا من أفضل اللاعبين الذين قدموا الكثير للكرة السعودية والمنتخب السعودي، وتلك الواقعة لا تتخطى "نرفزة الملعب".