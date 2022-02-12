فيديو | تخلي عن هدوئه .. رقصة حمد الله تشعل احتفالات لاعبي المغرب بالتأهل لدور الـ16

إنجاز مغربي تحقق بعد غياب 36 عامًا عن دور الـ16 من كأس العالم

فرحة خاصة لعبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم المنتخب المغربي، بتأهل بلاده لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، إذ أن هذه النسخة تشهد مشاركته الأولى في الحدث العالمي، والعودة لأسود الأطلس بعد غياب دام ثلاث سنوات.

المغرب حسمت تأهلها لدور الـ16 أمس الخميس، بعد تصدر مجموعتها برصيد سبع نقاط، متفوقة على كرواتيا (5 نقاط)، وبلجيكا (4 نقاط)، وكندا (0 نقاط).

وظهر حمد الله في فيديو راقصًا بسعادة لتحقيق هذا الإنجاز، متخليًا عن هدوئه ووقاره الذي اعتاد الجمهور أن يراه به في مختلف المناسبات.

🚨 عبدالرزاق حمدالله يحتفل بالتأهل لدور الـ(16) 🔥 pic.twitter.com/L2UiexcEGa — سهم (@1SMi_) December 1, 2022

اللاعب شارك لمدة 40 دقيقة في الثلاث مباريات التي خاضها المنتخب المغربي في دور المجموعات، إذ يفضل المدرب وليد الركراكي الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء والدفع به في الدقائق الأخيرة من كل لقاء.

يذكر أن المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي صعد لدور الـ16، فيما ودعت منتخبات تونس وقطر والسعودية البطولة.