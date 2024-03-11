فيديو | تاليسكا يُشعل حماس جمهور النصر برسالة خاصة بعد عودته للرياض

النجم البرازيلي خضع لجراحة في إيطاليا

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أشعل أندرسون تاليسكا حماس جمهور فريقه النصر برسالة خاصة وجهها لهم عقب عودته إلى الرياض مساء أمس الأحد.

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الجناح البرازيلي تعرض للإصابة خلال المران الأخير لفريقه قبل مواجهة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالإمارات، وقد أكدت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق عضلي يتطلب خضوعه لجراحة.

تاليسكا توجه إلى إيطاليا بالفعل وأجرى الجراحة في ميلانو وقد عاد للعاصمة السعودية لبدء البرنامج العلاجي والتأهيلي، علمًا أن موسمه انتهى مع الفريق.

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حساب النصر على منصة إكس نشر مقطع فيديو حمل رسالة تاليسكا للجمهور وهو يحتسي القهوة العربية بمناسبة بدء شهر رمضان الكريم، وقد وعدهم بعودة قوية لغمرهم بالسعادة مرة أخرى.

إذ قال "كيف حالكم يا رفاق؟ لقد عدت، الآن حان الوقت في الاستمرار للتعافي، وأتناول القليل من القهوة بمناسبة بدء شهر رمضان. أتطلع إلى العودة أقوى، وجلب كثير من السعادة لكم مرة أخرى، كل الحب لكم".

النصر يستعد لمواجهة العين في إياب ربع نهائي دوري الأبطال مساء اليوم في ملعبه الأول بارك، ويسعى الفريق لتجاوز خسارته ذهابًا بهدف سفيان رحيمي لضمان التأهل لنصف النهائي.

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