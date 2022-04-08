فيديو | تاليسكا يُسجل .. النصر يستغل "أيام آسيا" ويهزم الحزم وديًا

استغل النصر توقف الدوري السعودي بسبب إقامة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا في السعودية وخاض مباراة ودية أمام الحزم نجح في حسمها لصالحه بثلاثية نظيفة.

الهلال والشباب والتعاون والفيصلي لعبوا على مدار اليومين الأخيرين مباراتهم الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وقد حققوا نتائج جيدة بانتصار الثلاثي الأول وتعادل الأخير مع الوحدات الأردني.

اقرأ أيضًا | ما بناه "كأس العرب" في 20 يومًا .. دمره "محمد صلاح" في 5 دقائق!

النصر خاض مباراة ودية ضمن معسكره الإعدادي للمرحلة الأخيرة من الدوري السعودي، وقد خاضها المدرب ميجيل روسو بمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين وأبرزهم أنسيلمو وتاليسكا وجوناثان رودريجيز وبيتي مارتينيز وعبد المحيد الصليهم.

الفريق أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفي تاليسكا وجوناثان، وقد أضاف هدفًا ثالثًا في الشوط الثاني بواسطة عبد الفتاح آدم الذي شارك بديلًا.

وكان هدف المهاجم الأوروجواياني أجمل أهداف اللقاء وسجله من تسديدة متقنة توجت هجمة جماعية رائعة بينه وبين زميليه أنسيلمو وبيتي.

📹 | جملة فنية رائعة ومجهود عالي 👏

جوناثان بيتي انسيلمو | يرسمون الهدف الثاني 🤩

مباراة ⁧⁧⁧#النصر_الحزم الودية pic.twitter.com/h9hiWVTcp8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 8, 2022

يُشار إلى أن النصر خرج عمليًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي بعدما أصبح الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة 12 نقطة قبل 5 جولات من النهاية، فيما كان الفريق قد خرج من دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام جاره الهلال.