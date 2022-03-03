فيديو | "تاليسكا أصبح مرعبًا للهلاليين"

يرى حسين هادي؛ لاعب فريق نادي النصر السابق، أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، أصبح مرعبًا لنادي الهلال، بعد ما قدمه مع الفريق الأصفر خلال الموسم الحالي.

ويعد حسين هادي واحدًا من أهم نجوم النصر عبر تاريخه، حيث سبق ولعب في صفوفه، وحصل على العديد من البطولات، أبرزها الدوري السعودي وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي وغيرها.

تاليسكا مرعب الهلال وأبو بكر مميز

هادي عبر عن إعجابه الشديد بمستوى النجم البرازيلي تاليسكا رفقة نادي النصر، حيث أكد على أنه أصبح مرعبًا لفريق نادي الهلال، وتمنى له أن يسجل هدف أو 2 في مرماه.

خلال تصريحات لقناة SSC السعودية، قال هادي: "تاليسكا يعتبر الآن من المنافسين بالتهديف، ولديه 14 هدفًا والصراحة لاعب كبير وهداف ومميز ومرعب، والآن أصبح مرعب للهلاليين، وأتمنى له التوفيق في المباراة القادمة ويسجل هدف أو 2".

وواصل: "فينسنت أبو بكر شهادتي مجروحة فيه، لأنه لاعب متعاون ويعطي إرياحية للاعبين الشباب، ومن اللاعبين الذين يعطون دفعة قوية لزملائه، ولديه 9 أهداف، فهو من اللاعبين المميزين، وأتمنى له التوفيق ويسجل أمام الهلال".

" تاليسكا أصبح مرعب للهلاليين، و أبو بكر من اللاعبين المميزين"

حسين هادي - لاعب نادي #النصر السابق#النصر_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/rQ93If5BYu — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2022

النصر يبحث عن الثأر من الهلال

يدخل فريق نادي النصر مباراة ديربي الرياض، من أجل الثأر من الهلال، بعد خسارته أمامه في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا.

ولم ينجح النصر في الفوز على الهلال في آخر مباراتين جمعت بينهما على ملعب "مرسول بارك" الخاص بالفريق الأصفر، حيث خسر أمامه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يسعى لتحقيق الفوز من أجل استمرار مطاردته للاتحاد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يريد الهلال تعطيل النصر واستمرار نتائجه الطيبة للمنافسة على الصدارة بالأمتار الأخيرة بالدوري.

اقرأ أيضًا ..

فيديو | "على قائد النصر قراءة المعوذتين أثناء مصافحة حكم ديربي الرياض!"

"من الذي يشيطن النصر؟" .. جدل إعلامي حول تراجع أداء "العالمي"

ليست قصة الهلال .. الإشادة بالاتحاد مثير لاستفزازهم!