فيديو | تاريخ عظيم سطره أساطير .. جولة في متحف السعودية في الدوحة

البيت السعودي في الدوحة يبهر الجماهير بمتحف "الصقور الخضر"

متحف خاص من تصميم مجلس جمهور المنتخب السعودي تم إنشائه خصيصًا لتعريف الجماهير من مختلف أنحاء العالم بإنجازات الأخضر وتاريخه وأساطيره.

في البيت السعودي في العاصمة القطرية "الدوحة" تقام عديد الفعاليات، لكن من أبرزها هو متحف "الصقور الخضر".

برنامج ملعب "sbc" قام بجولة في المتحف، الذي يضم قمصان المنتخب السعودي في مشاركاته السابقة في كأس العالم والبطولات القارية، بجانب عرض إحصائيات بشكل مميز لأساطير الأخضر وأبرز نجومه على مر التاريخ وغيرها من الأحداث التاريخية.

#من_الشاشة | متحف الصقور الخضر بمنطقة البيت السعودي في الدوحة؛ يوثق إنجازات المنتخب السعودي التاريخية، عبر لقطات فيديو تعرض أمام مشجعي بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون

pic.twitter.com/CFUzA1L9zq — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 29, 2022

يذكر أن الأخضر السعودي يلتقي اليوم الأربعاء، بنظيره المكسيكي في مباراة مصيرية، حال فوز السعودية تتأهل مباشرةً لدور الـ16، أما التعادل يجعلها في انتظار الهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين، والهزيمة تطيح بها من كأس العالم قطر 2022.