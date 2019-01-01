فيديو| بنين يسجل أول هدف رسمي في تاريخه ضد المغرب!

هدف تاريخي للمنتخب البنيني المغمور..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

صعق البنيني مويسي أديليهو منتخب المغرب بهدف أول خلال أولى مواجهات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

جاء ذلك من ركنية في الدقيقة 53، ليتقدم منتخب بنين على المغرب بهذا الهدف حتى الآن.

ويعد هذا الهدف هو الهدف الرسمي الأول لبنين في شباك المغرب، من أصل 4 مواجهات رسمية جمعت البلدين.

الأولى أتت في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1992 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 1994، حيث فاز المنتخب المغربي بهدف نظيف سجله رشيد الداودي خارج الديار.

المواجهة الثانية أتت في جولة الإياب في المغرب، في يوم 31 يناير 1993، وفاز المنتخب المغربي بخماسية نظيفة سجلها محمد الشاوش "هدفين" والطاهر الخلج ولحسن أبرامي وعبد الكبير مزيان.

أما المواجهة الثالثة عموماً والأولى في أمم إفريقيا أتت في بطولة 2004 في تونس، بدور المجموعات حين فاز المنتخب المغربي برباعية نظيفة لمروان الشماخ ويوسف المختاري وعبد السلام وادو وطلال القرقوري.