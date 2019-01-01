فيديو - بنين تسجل أسرع أهداف كأس أمم أفريقيا 2019

السناجب يفاجئوا النجوم السوداء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

افتتح منتخب بنين مشواره في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بتحقيق رقم قياسي في النسخة الحالية، خلال مواجهة غانا.

السناجب يقعون في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الكاميرون وغينيا بيساو، بجانب غانا.

منتخب بنين - تسجيل حضور فقط وفوز وحيد يكفي لتحقيق إنجاز

وفي الدقيقة 1+43 ثانية أحرز مايكل بوتي أسرع أهداف كان 2019 مستغلًا خطأ دفاعي فادح من لاعبي النجوم السوداء، الذين تقدموا بشكل كلي، ليستلم تمريرة بينية من سيبايو سوكو ثم يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويراوغ الحارس وثنائي الدفاع ثم يضع الكرة في المرمى.

هدف ⚽️ بنين تفاجئ النجوم السوداء بأسرع هدف في النسخة الحالية من #كأس_أمم_أفريقيا!



🇧🇯 1 - 0 🇬🇭#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/tOvLSLGmgQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 25, 2019

يذكر أن بنين تلعب للمرة الرابعة في تاريخها بالبطولة القارية بعد غياب استمر تسع سنوات.

ويتصدر مجموعة السناجب حاليًا بشكل مؤقت المنتخب الكاميروني بعدما حقق الفوز أمام غينيا بيساو بثنائية نظيفة.