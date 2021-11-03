فيديو | بنزيما يصنع التاريخ ويسجل الهدف ألف لريال مدريد في دوري الأبطال

سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف رقم 1000 لصالح نادي ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما افتتح التسجيل في مرمى شاختار دونيتسك الأوكراني.

ريال مدريد، وعلى ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" يستضيف شاختار، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

الهدف رقم ألف لصالح ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا جاء في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح من دفاع شاختار، ليخطف فينيسيوس جوينور الكرة، ويمررها إلى كريم بنزيما المنفرد تمامًا بالمرمى، ليضع الكرة في الشباك.

من هم أصحاب الأهداف المئوية في تاريخ ريال مدريد بدوري الأبطال؟

ألفريدو دي ستيفانو، أسطورة النادي الملكي كان صاحب الهدف رقم 100 وكان فى شباك نادى برشلونة.

فيما سجل النجم المجري فرينتس بوشكاش الهدف 200 في مرمى فينورد الهولندي، والهدف 300 للنجم الدنماركي هينينج ينسن فى الفوز على نيدركورن من لوكسمبورج 7 – 0، أما الهدف 400 كان من نصيب اللاعب ماركو لوسادا في التعادل مع تيرول النمساوي 2 – 2.

وسجل جوتي الهدف 500 فى فوز الفريق على سبورتنج لشبونة البرتغالي 4 – 0، وأحرز النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام الهدف 600 في مرمى مارسيليا الفرنسي، في حين سجل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين الهدف 700 في مرمى ميلان بالتعادل 2 – 2.

البرتغالي كريستيانو رونالدو هو صاحب الهدفين 800 و900 في تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل رونالدو الهدف 800 في مرمى كوبنهاجن الدنماركي، فيما جاء الهدف 900 في شباك بايرن ميونخ.

ما هي أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا؟

ريال مدريد، البطل التاريخي في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 بطولة، ينفرد بالعديد من الأرقام القياسية في البطولة.

ومع وصول ريال مدريد إلى الهدف رقم 1000 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، فإنه يبتعد بفارق 232 هدف عن أقرب منافس له.

1- ريال مدريد: 1000 هدف.

2- بايرن ميونخ: 768 هدف.

3- برشلونة: 655 هدف.

4- مانشستر يونايتد: 529 هدف.

5- يوفنتوس:468 هدف.

6- ليفربول:434 هدف.

7- بنفيكا: 425 هدف.

8- ميلان: 417 هدف.

9- بورتو: 381 هدف.

10: أياكس: 374 هدف.

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