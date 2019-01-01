كأس أمم أفريقيا

فيديو| بلايلي وصاحب هدف إقصاء مصر ضمن أفضل أهداف دور الـ16

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اختيارات الكاف لأفضل أهداف الدور الإقصائي الأول لكأس الأمم..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمته لأفضل 5 أهداف في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

البداية أتت مع هدف الجزائري يوسف بلايلي في شباك غينيا، في مباراة تأهل الخضر بثلاثية نظيفة.

اللقطة التالية جاءت من نصيب إبراهيم أمادا بهدفه لصالح مدغشقر في شباك الكونغو الديمقراطية، حيث فاز الأول بركلات الترجيح.

ما تلاه كان أليكس إيوبي نجم آرسنال ونيجيريا الذي سجل هدف التأهل في شباك الكاميرون ليفوز النسور 3-2.

اختيارات المحررين

رابعاً حل تيمبينكوسي لورش صاحب هدف جنوب افريقيا الذي تسبب بإقصاء مصر البلد المضيف من المسابقة.

أخيراً أتى هدف ساديو ماني نجم السنغال وليفربول الإنجليزي في شباك أوغندا.

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