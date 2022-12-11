فيديو | بعد انتقاده .. المولد مناشدًا جماهير السعودية: ادعمونا مهما صار ومهما كان!
ناشد فهد المولد؛ لاعب الشباب والمنتخب السعودي، الجماهير بالتوقف عن انتقاد لاعبي الأخضر، مطالبًا إياهم بدعمهم قبل كأس العالم قطر 2022.
بالأمس، أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، قائمة الفريق التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم، وسط انتقادات كثيرة لضم بعض الأسماء واستبعاد آخرين، ومن ضمن من تعرضوا للهجوم لضمهم، كان المولد، نظرًا لأنه قضى عدة أشهر بعيدًا عن الملاعب، بقرار من لجنة الرقابة على المنشطات.
وقال المولد، خلال تصريحاته عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "اللهم لك الحمد أنا من ضمن اللاعبين المنضمين لكأس العالم 2022 في قطر، وألف ألف مبروك لجميع اللاعبين، وحظ أوفر لمن لم ينضم، بالعكس هم معنا وهم من ضمن المجموعة".
وأضاف: "أتمنى من الجميع دعم لاعبي المنتخب، مهما صار ومهما كان، نحن نمثل شعارًا واحدًا، ونحن يد واحدة، وبإذن الله معكم سنقدم أداءً يليق بالمملكة العربية السعودية، أتمنى من الجميع الدعم فقط".
| فهد المولد يوجه رسالة عبـر (SC) 💚🇸🇦|#كأس_العالم_قطر_2022 |#كأس_العالم_2022 | pic.twitter.com/PDiLkayfYN— | الحوت الازرق | (@ALHILAL_60) November 12, 2022
يذكر أن السعودية تنافس في الحدث العالمي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
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