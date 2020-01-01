فيديو | بعد التعادل مع الهلال .. اعتراف مثير من كاريلي

فابيو كاريلي يعبر عن غضبه بعد التعادل مع الهلال.

علق البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على تعادل فريقه مع الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الهلال تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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كاريلي انتقد لاعبيه خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، حيث قال: "فريقي لا يمتلك ثقافة الفوز، ولم يستغل اللاعبين الفرص بالشكل الأمثل في الثلث الهجومي".

اللاعب البرازيلي تابع: "كان ينقصنا في مباراة اليوم ثقافة الفوز، والفريق تحسن بشكل كبير عن الموسم الماضي، وكنت أتمنى أن أحقق الفوز في هذه المباراة".

وأردف: "خلال الموسم الماضي، حققنا 15 نقطة فقط في الدور الأول، ولكن الآن بعد 10 جولات حققنا 15 نقطة، وهذا الأمر يشير إلى أن هناك تحسن كبير في مستوى الفريق".

واختتم كاريلي تصريحاته قائلًا: "أنا كمدرب أحتاج إلى جميع عناصر الفريق، ودائمًا أسعى لإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين، وأعتقد أن التعادل عادل، ولكن هذه كرة القدم، وجميع اللاعبين ساعدوني على تطبيق أسلوبي".

الهلال رفع رصيده إلى النقطة 23 في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، كما رفع أيضًا الاتحاد رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع.