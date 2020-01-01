فيديو | بعد استهانة رونالدو .. إبراهيموفيتش يحذر من خطورة كورونا

كريستيانو رونالدويهاجم الطريقة المتبعة للكشف عن إصابة اللاعبين بفيروس كورونا ولكن إبراهيموفيتش كان له رأي آخر

ظهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مقطع فيديو قصير من أجل التوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بالأمس بمهاجمة الطريقة المتبعة لاختبار اللاعبين، لفحص إصابتهم بفيروس كورونا، بسبب تأكد غيابه عن مواجهة يوفنتوس وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا .

صاحب الـ35 سنة كان يطمح في التعافي قبل مواجهة برشلونة بالأبطال، لكن نتيجة المسحة الطبية الثانية له بعد الإصابة كانت إيجابية ليغيب عن اللقاء، ويهاجم الـ PCR عبر إنستجرام قبل أن يحذف تعليقه سريعًا.

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كما نشر مقطعًا للفيديو أثناء تدربه في الصالة الرياضية مرتديًا قميص يوفنتوس ومحتفلًا بطريقته المعهودة وكأنه يؤكد جاهزيته للمواجهة قبل ساعات من إقامتها.

أما زلاتان إبراهيموفيتش فقد قام بتسجيل مقطع فيديو قصير يتحدث فيه عن خطورة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه خاض الحرب وانتصر، ولكن ليس الكل زلاتان، لذلك يجب توخي الحذر.

— Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 29, 2020

وقال إبراهيموفيتش أيضًا خلال مقطع الفيديو إن الطريقة الأسلم لمواجهة الفيروس هو الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وكل الإجراءات الوقائية حتى يتم تجاوز هذه المرحلة دون خسائر.

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وقد اعتبر البعض أن رسالة إبراهيموفيتش تلك جاءت للرد على التقليل الضمني من فيروس كورونا من قبل كريستيانو رونالدو، لكي لا تستهين جماهير كرة القدم بالتعامل مع الموجة الثانية.