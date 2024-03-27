فيديو | بطريقة ملفتة .. سعيد العويران يسخر من الهلال ويُحيي اتهامات السحر والشعوذة

الهلال سيواجه الشباب في الجولة القادمة من دوري روشن

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استبق سعيد العويران نجم الشباب السابق مواجهة الليوث مع الهلال في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي بالسخرية من الزعيم وإحياء اتهامه باستخدام السحر والشعوذة.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق 12 نقطة عن النصر، وسيلعب السبت أمام الشباب الذي يُعاني في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة فقط.

العويران نشر فيديو عبر حسابه على "سناب شات" يسخر خلاله من الهلال واستخدامه السحر والشعوذة لتحقيق الانتصارات في كرة القدم، حيث استخدم جملة المشجع السنغالي الذي سبق أن أثار جدلًا واسعًا بعد فوز الفريق الأزرق على النصر في الدوري خلال ديسمبر الماضي لكن لصالح الشباب.

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الفيديو استفز الجمهور الهلالي كثيرًا وقد أبدى غضبه الشديد منه ومن التلميح لاستخدام فريقهم لأشياء خارج الملعب لتحقيق الفوز، وقد طالب بعضهم بعقاب العويران فيما ذهب آخرون للسخرية منه.

يُشار إلى أن الهلال حقق 29 انتصارًا متتاليًا في جميع البطولات وهو رقم قياسي عالمي حسب العديد من المصادر.

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