فيديو | بسخرية وكوميديا .. ميدو يعلق على توقعه لنتيجة لقاء الأهلي وبيراميدز

كيف سخر ميدو من توقعه بنتيجة اللقاء؟

بطريقة ساخرة، علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على نجاح توقعه بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع نظيره بيراميدز بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، باللقاء الذي أقيم مساء الخميس.

وكان ميدو قد استضاف خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة النهار، كلًا من سمير كمونة مدافع الأهلي السابق ومدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق، في حلقة تحت عنوان "ملوك الدفاع".

وخلال الحلقة، توقع سمير كمونة فوز الأهلي بعدد وافر من الأهداف، بينما توقع مدحت عبد الهادي بانتصار الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ليرد ميدو بتوقعه بانتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وبالفعل انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في سيناريو غريب، بعد أن سجل بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل، ليتعادل حسين الشحات ويضيف محمود كهربا الهدف الثاني، وتعادل إيريك تراوري بالوقت القاتل بعد خطأ قاتل من محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبعد توفيق ميدو في التوقع، علق على هذا الأمر بطريقة كوميدية وساخرة، حيث نشر فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" به توقعه، ويظهر فيه وهو يقوم بـ"البخور" في منزله.

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وكتب ميدو على حسابه: "ماشي بنور الله، بدعي وأقول يا رب"، في إشارة منه لنجاح توقعه بنتيجة المباراة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز.