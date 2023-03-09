فيديو | بسبب ليونيل ميسي .. كريستيانو رونالدو يتوعد جمهور الاتحاد

الابتسامة الهادئة لم تبق على شفتي كريستيانو رونالدو كثيرًا

إذا كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، قد بدأ الرد على استفزازات جمهور الاتحاد بمجرد ابتسامة، فلم يتمكن من الحفاظ على هذا الرد الهادئ كثيرًا.

الدون شارك في خسارة فريقه أمس الخميس، أمام العميد في الكلاسيكو بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، وهي الخسارة الثانية على التوالي لصاروخ ماديرا أمام الفريقه نفسه بعد هزيمة كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

وأثناء التقاط الصورة التذكارية مع طاقم تحكيم المباراة، ظل جمهور النمور يهتف "ميسي .. ميسي"، لاستفزاز رونالدو، كما فعلوا في لقاء السوبر أيضًا.

ورد رونالدو بالوعيد للجماهير، مشيرًا بأن رده سيكون في الملعب، لكن لسوء حظه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أي هدف، بل وظهر بأداء فني متواضع.

يذكر أن الهزيمة تبعها سقوط النصر من صدارة جدول الترتيب ليحتل الوصافة برصيد 47 نقطة، فيما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 47 في الصدارة.