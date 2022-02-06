فيديو | بسبب العين الإماراتي .. الاتحاد حاضر في مونديال الأندية

يواجه فريق نادي الهلال نظيره الجزيرة الإماراتي، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الإمارات، وبالرغم من غياب الاتحاد السعودي، إلا أنه أثبت حضوره.

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة بالإمارات، بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا، حيث يسعى للوصول إلى نصف نهائي البطولة العالمية لملاقاة تشيلسي الإنجليزي.

الاتحاد حاضر في مونديال الأندية بالرغم من غيابه!

صحيفة "الشرق الأوسط" التقت بمشجع إماراتي يرتدي قميص الاتحاد السعودي، ووشاحي الجزيرة والهلال، ليثير حيرة الجميع عن الفريق الذي سيشجعه.

وبعد سؤاله من الصحيفة عن الفريق الذي يشجعه، ليرد قائلًا: "الهلال سيفوز بالمباراة، ولكنني أتمنى التوفيق للجزيرة ممثل الوطن الإمارات".

وعن سبب ارتدائه لقميص الاتحاد، قال المشجع الإماراتي: "الاتحاد متصدر الدوري وعلمت أنه منافس العين الإماراتي آسيويًا فعجبني النادي ولذلك أشجعه وأحبه".

🎥| مشجع اماراتي مرتدياً شعار الاتحاد لحضور مواجهة #الهلال_الجزيرة :



شجعت الاتحاد منذ أن عرفت أنه كان منافساً للعين في آسيا pic.twitter.com/wYR3lqAtEu — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) February 6, 2022

الهلال عينه على كأس العالم للأندية

يدخل الهلال بطولة كأس العالم للأندية، بهدف تحقيق إنجازًا جديدًا في تاريخ الكرة السعودية، بعد أن حقق الفريق المركز الرابع بالمونديال عام 2019.

الهلال يبحث عن الفوز على الجزيرة من أجل التأهل إلى نصف النهائي ومواجهة تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي، حيث سيلعب الخاسر أمام مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس.

وفاز الأهلي المصري على مونتيري المكسيكي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائي ويستعد لمواجهة بالميراس البرازيلي بنصف النهائي.

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