فيديو | بسبب البليهي .. انسحاب الذايدي من "الحصاد الرياضي"

انسحب الناقد الرياضي محمد الذايدي من استوديوهات قناة 24 الرياضية السعودية على الهواء مباشرة خلال حلقة الليلة من برنامج "الحصاد الرياضي"، وذلك غضبًا من المقدم محمد الشهراني بعد خلاف حول مستقبل مدافع الهلال علي البليهي.
الصحفي علي هبة كان قد أثار جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي خلال اليومين الأخيرين بتصريحه حول مستقبل البليهي الذي ينتهي عقده مع الهلال هذا الموسم، إذ أكد دخوله الفترة الحرة من عقده واجتماعه مع إدارة النصر للحديث عن انضمامه للفريق.
وقد انقسم الصحفيون والإعلاميون حول رواية هبة ما بين داعم لصحتها ونافيًا تمامًا لها، وكان الذايدي المعروف بميوله الهلالية من المجموعة الثانية.
الخلاف بين الذايدي والشهراني اليوم بدأ بعد مداخلة من هبة أكد خلالها قوة علاقته بالمدافع السعودي، إذ أكد الأول أن زميله نفى روايته بنفسه حين قال أنه لا يعلم متى يدخل البليهي الفترة الحرة في عقده ولا يعلم إن كان الاجتماع مع النصراويين قد حدث أم لا.
محمد الذايدي :— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 18, 2022
"علي هبة" أكد أن معلومته بشأن "البليهي" غير صحيحة .. وأنا متصل على إدارة #الهلال ..
الحصاد الرياضي ...
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malthaidy
لمشاهدة كامل المقطع على الرابط التالي :https://t.co/C53NliT8bs pic.twitter.com/Iz95hnNaRo
الشهراني قاطع الذايدي قائلًا له "الناس تعلم ما ستقوله"، لينفجر الصحفي غاضبًا ويتهم المذيع بالسخرية من آرائه وحديثه ويؤكد أنه تواصل مع إدارة الهلال وأكدوا له عدم صحة ما تحدث به هبة.
وطلب الذايدي عدة دقائق ليُلخص وجهة نظره في الأمر فرفض الشهراني بحجة وجود مداخلة هاتفية ووعده بالعودة له بعد نهايتها، لكنه لم يفعل بل منح فرصة الحديث للصحفي فهد الروقي، وهنا انزعج الذايدي وطالب بحقه في الحديث مثلما وُعد قبل أن يترك الاستوديو وينسحب من الحلقة.
وقد علق قائلًا على الحادثة لقناة 24 الرياضية "كان من المفترض أن أواصل الحديث لكن الزميل محمد لم يمنحني ذلك الحق، لا أعلم إن كان ذلك بقصد منه أم لا، انسحبت حتى لا يتطور الخلاف على الهواء مباشرة، رأيت أن هذا هو القرار الأفضل".
محمد الذايدي :— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 18, 2022
هذا سبب ما حدث الليلة بيني وبين مقدم البرنامج @M_ALSHAHRANI
الحصاد الرياضي ...
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malthaidyhttps://t.co/PG0o33hhne pic.twitter.com/Jqm0aPh6Pn
يُشار إلى أن البليهي متواجد حاليًا في إسبانيا مع المنتخب السعودي، حيث يُقيم الأخضر معسكرًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
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