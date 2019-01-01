فيديو – برباعية في شباك السد الدحيل بطلاً لكأس الأمير للمرة الثانية على التوالي

المباراة استضافها ملعب الوكرة المونديال الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق الدحيل بطولة، كأس الأمير للمرة الثانية على التوالي، وكانت على حساب السد بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الوكرة الجديد.

المباراة بدأت بسرعة، وأعلن أكرم عفيف عن أول أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة، بعد عرضية من داخل المنطقة، بعد تمريرة من جابي.

وسريعاً استطاع على عفيف خطف هدف التعادل في الدقيقة 16، بعد مجهود فردي رائع، أنهاها بتمريرة "وان تو"، مع المعز علي لتصل لعفيف من جديد والذي بدوره يسدد بقوة في الشباك معلناً عن هدف التعادل.

وفي الدقيقة 26، وبعد تدخل قوي من المعز علي على بغداد بونجاح، لاعب السد أشهر الحكم الدولي البطاقة الحمراء في وجه لاعب الدحيل، ليكمل الفريق المباراة منقوصاً.

وفي الدقيقة 58 نجح الدحيل، في إضافة الهدف الثاني عن طريق ادميلسون بعد تمريرة من يوسف العربي، وضعته في انفراد وأحسن اللاعب التعامل مع الكرة وأطلق صاروخية في الشباك.

وسريعاً أضاف الدحيل الهدف الثالث عن طريق البديل الناجح يوسف العربي، بعد تمريرة من ادميلسون ليضع العربي الكرة بسهولة في شباك السد.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة أطلق ادميلسون رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي السد، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من علي عفيف، ليحقق الدحيل اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.