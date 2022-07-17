فيديو | بدأ الشغب .. ريتشارليسون يلكم نجم إشبيلية دفاعاً عن سون

الوافد البرازيلي الجديد دخل في مجموعة توتنهام

يبدو وأن ريتشارليسون لن يكف عن الدخول في المشاجرات داخل أرض الملعب بغض النظر عن طريقته العدوانية في التعامل مع الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فالمعروف عن النجم البرازيلي أنه يحب الدخول في بعض الخلافات مع الجماهير وخاصةً مع مناصري الفرق المنافسة مثل ما حدث من قبل مع محبي ليفربول.

لكن هذه المرة التقطت عدسات الكاميرات، لاعب فريق توتنهام الجديد وهو يدخل في شجار جديد داخل أرض الملعب مع لاعب من نادي إشبيلية للدفاع عن النجم الكوري الجنوبي، سون هيونج مين.

حيث شارك فريق توتنهام يوم السبت الماضي ضد نادي إشبيلية في جولة كتيبة المدرب أنطونيو كونتي الاستعدادية بكوريا الجنوبية.

وحدثت مشاجرة صغيرة بين أحد لاعبي الفريق الأندلسي ضد اللاعب سون بعد أن تدخل الأخير على أحد لاعبي إشبيلية بطريقة عنيفة وقام بكسر أنفه من خلال استخدام مرفقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

New signing Richarlison was quick to defend Son during a brawl in Tottenham’s match against Sevilla



Was that a right hook? 🥊 pic.twitter.com/QW28Mpyy2Z — Project Football (@ProjectFootball) July 16, 2022

الأمر الذي دفع ريتشارليسون للتدخل فورًا وبصورة عنيفة للدفاع عن صديقه الكوري الجنوبي وحمايته من الدخول في عراك بـ "ضربة قوية" على كتف لاعب إشبيلية.

فالتصرف بتلك الطريقة ليس جديدًا على الوافد الجديد من فريق إيفرتون، حيث أنه من الأسماء المعروفة بالعنف والحدة في ملاعب إنجلترا.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي قد انضم لصفوف فريق توتنهام قادمًا من نادي إيفرتون بصفقة بلغ قيمتها حوالي 60 مليون يورو هذا الصيف.

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