فيديو - بث مباشر: مشاهدة مباراة تونس والعراق في كأس العرب تحت 20 عامًا

تابع بالفيديو مباشر لكافة أحداث ومجريات مباراة تونس ضد العراق في الجولة الأولى من كأس العرب تحت 20 عامًا 2020..

تفتتح المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب تحت 20 عامًا نسختها الثالثة بمواجهة منتخبي تونس والعراق، على استاد مدينة الأمير سعد بن جلوي الرياضية.

وتضم هذه المجموعة أيضًا منتخبي موريتانيا والكويت، اللذين تقام مباراتهما السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت العاصة السعودية "الرياض".

وتشهد نسخة 2020 من البطولة مشاركة 16 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث حرصت معظم المنتخبات العربية على المشاركة في ظل الاهتمام الكبير بالبطولة من جانب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

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الغريب في النسخة الحالية هو مشاركة منتخبين من الـ16 غير عربيين، وهما مدغشقر والسنغال، حيث أوضح وديع الجريء؛ مدير البطولة ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه تمت دعوة المنتخبين من أجل تنويع أساليب اللعب مما يعود بالفائدة على لاعبي العرب الشباب.