فيديو | بالمياة والثلوج - لاعبو الشارقة يحتفلون بعبد العزيز العنبري

العنبري أول مدرب إماراتي يحصد لقب الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتحم لاعبو الشارقة قاعة المؤتمر الصحفي، التي تواجد بها عبد العزيز العنبري؛ المدير الفني للفريق، عقب مواجهة الوحدة.

الشارقة توج بطلًا لدوري الخليج العربي الإماراتي بعد تغلبه على الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ25 وقبل الأخيرة.

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ودخل اللاعبون قاعة المؤتمر الصحفي، حاملين زجاجات مياة ودلو مملوءًا بالثلوج، قاموا بإلقائها على العنبري فور اقتحام الغرفة.

وقام اللاعبون بحمل مدربهم على الأكتاف، للاحتفال به كأول مدرب وطني يتوج مع فريقه بطلًا للدوري الإماراتي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل بها الشارقة على الدوري بعد غياب استمر منذ موسم 1995-1996.

وحصلت كتيبة العنبري على اللقب بعدما رفعت رصيدها إلى 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة، وحتى لو تعثر الشارقة في الجولة الأخيرة، فسيتفوق على الأهلي بالمواجهات المباشرة.