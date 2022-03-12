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فيديو | بالطريقة السعودية .. مشجع كاميروني يحتفل بالانتصار على البرازيل

أحمد رفعت
8:10 م غرينتش+2 3‏/12‏/2022
Vincent Aboubakar Cameroon red card World Cup 2022
الاحتفال السعودي الشهير مازال متواجدًا في المونديال

على الرغم من خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم قطر 2022، إلا أن أهازيج جماهيره مازالت متداولة بين جماهير المنتخبات المشاركة في كأس العالم، آخرها بعد فوز الكاميرون على البرازيل.

وحقق المنتخب الكاميروني الفوز على نظيره البرازيل بهدف دون رد، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السابعة، ببطولة كأس العالم 2022.

ونشر حساب برنامج "الديربي" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه مشجع كاميروني، وهو يحتفل بانتصار منتخب بلاده على البرازيل قائلًا: "وين نيمار؟".

المشجع الكاميروني فعل مثلما فعلت جماهير السعودية، بعد الفوز على الأرجنتين في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم، حينما كانت تقول "ميسي وينه؟".

وودع المنتخب الكاميروني منافسات كأس العالم قطر 2022، على الرغم من تحقيق الفوز على البرازيل.

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