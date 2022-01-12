فيديو | بأكله "ورق عنب" .. كنو يسخر من أحد المشاهير!

تداول عدد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمحمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، وهو يقوم بتناول وجبة "ورق العنب" الشهيرة، في إشارة للسخرية من أحد مشاهير السوشيال ميديا.

محمد كنو أثار الجدل مؤخرًا، بعد أن قام بتوقيعه لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة، ثم قيامه بتجديد عقده مع نادي الهلال، لتحدث أزمة كبيرة بين الناديين.

ما هي قصة ورق العنب وعلاقة كنو بها؟

أحد المشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي يدعى "الكوتش عمار"، كتب تغريدة منذ فترة، بأنه متأكد من توقيع كنو لنادي النصر.

وقال خلال تغريدته: "محمد كنو نصراوي، وإذا ما وقع مع النصر، سأقلب حسابي بيع لورق العنب، حلوين كذا".

وبعد بقاء كنو مع الهلال، تعرض الكوتش عمار لسيل من السخرية، ولكنه رد على الأمر بنشره بيان نادي النصر الذي يؤكد خلاله بأن كنو قام بالتوقيع للعالمي.

صدقتوني الحين انه موقع رسمي ؟

هذا بيان من نادي النصر بشكل رسمي يعلن ان كنو وقع رسمي✌🏼



قايلكم ورق عنب ما اكتبها الا اذا وقع رسمي اطالبكم بـ اعتذار والله 🥺💔 https://t.co/PdFVvuIWEx pic.twitter.com/YgkkdXC8iv — الكوتش عمار (@3m__1) January 7, 2022

وعلق الكوتش عمار على هذا البيان قائلًا: "صدقتوني الحين أنه موقع رسمي؟ هذا بيان من نادي النصر بشكل رسمي يعلن أن كنو وقع رسمي، قايلكم ورق عنب ما أكتبها إلا إذا وقع رسمي أطالبكم باعتذار والله".

كيف سخر كنو من الكوتش عمار بورق العنب؟

تداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" فيديو قصير لمحمد كنو وهو يقوم بتناول وجبة عبارة عن ورق العنب والبطاطس، رفقة أحد أصدقائه.

وربطت الجماهير بالفيديو المنشور من جانب كنو، بما كتبه الكوتش عمار من قبل، حيث سخر البعض من هذا الأمر، معتبرًا كنو قام بشراء ورق العنب من الكوتش عمار.

الفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقام البعض بالإشارة إلى الكوتش عمار الذي لم يعلق على الأمر، حيث كان مشغولًا بالتواجد في مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة بالعاصمة السعودية الرياض.

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