فيديو | باريخو يُسجل هدف الأسبوع من ركلة حرة أسطورية

دقة في التسديد لا تقارن..

سجل داني باريخو هدفًا أسطوريًا لفريقه فالنسيا في شباك مضيفه أتليتيكو مدريد، بعدما صوّب كرة صاروخية في شباك الحارس يان أوبلاك ليُحرز لفريقه نقطة ثمينة من ملعب الواندا ميتروبوليتانو في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

الدولي الإسباني استغل ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء ليُطلق قذيفة في سقف المرمى عجز أوبلاك عن التعامل معها رغم محاولته.

الهدف يتحدث عن نفسه..